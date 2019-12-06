العراق يبدأ بخفض انتاج النفط الى المعدلات المقررة في اتفاق اوبك

2019/12/06 | 12:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان التشكيلات النفطية للوزارة بخفض معدلات الانتاج الى المستويات المحددة ضمن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك والمتحالفين معها من خارج المنظمة.

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