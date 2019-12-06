بـ 1.5 مليون دولار.. نيسان تطلق سيارة جديدة بتصاميم فريدة

2019/12/06 | 12:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشركة اليابانية "نيسان" ،اليوم الجمعة، عن إصدار سيارة جديدة نهاية العام المقبل بتصاميم فريدة.

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