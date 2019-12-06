2019/12/06 | 13:10 - المصدر: الغد برس

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المرجعية: اختيار رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون ضمن المهلة الدستور

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المرجعية: اختيار رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون ضمن المهلة الدستورية

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