البرتغال تقر الإبادة الايزيدية وعضو يزدا يؤكد ل”ايزيدي 24″ انه ثمار عمل عامين سابقين

2019/12/06 | 13:13 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خالد قاسم اقر اعضاء برلمان البرتغال يوم الجمعة الماضي 29.11.2019 وبالإجماع بان ما حدث للايزيديين في العراق هو جريمة ابادة جماعية “جينوسايد”.منظمة يزدا كتب على مواقعها الرسمية خبر ان اعضاء برلمان البرتغالي صوت بالاجماع على ما حدث للايزيديين فى 3 اب 2014 وما تلتها من جرائم بانها حملة ابادة جماعية …

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