بالصورة.. وصول قطعات البيشمركة الى الحدود بين ديالى والسليمانية

2019/12/06 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الجمعة (06 كانون الأول 2019)، بوصول قطعات من البيشمركة إلى الحدود بين محافظتي ديالى والسليمانية، على خلفية هجوم داعش على منطقة كولجو.

بغداد اليوم-الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة (06 كانون الأول، 2019) القبض على مسؤول الحاسبة الأمنية لداعش في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان، أنه "بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت م

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة (6 كانون الأول 2019)، بمقتل الرائد محمد صالح الجحيشي وفرد من حمايته اثناء مداهمة دار تابع لعصابة مسلحة غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الرائد محمد صالح الجحيشي وفرد من حمايته،

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة (6 كانون الأول 2019)، القبض على عصابة قتلت رجلاً وزوجته في منطقة المنصور غربي بغداد بالإضافة الى سرقة 800 مليون دينار عراقي ومصوغات ذهبية.

وذكر إعلام وزارة الداخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن

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