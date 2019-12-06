النفط توجه تشكيلاتها بخفض الانتاج الى المعدلات المقررة انسجاماً مع اتفاق اوبك

2019/12/06 | 13:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، الجمعة، التشكيلات النفطية للوزارة بخفض معدلات الانتاج الى المستويات المحددة ضمن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك".

وقال الغضبان خلال حضوره الاجتماع الوزاري 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في العاصمة النمساوية فيينا ان "وجهنا بخفض معدلات الانتاج الى المستويات المحددة ضمن اتفاق خفض الانتاج المقررة في كانون الاول من العام ٢٠١٨ الماضي، والذي تحدد بموجبه انتاج العراق بـ( ٤ ملايين و٥١٣ الف برميل باليوم ) بضمنها الانتاج في إقليم كردستان"، مبينا ان "هذا الاجراء يأتي التزاماً وحرصاً من العراق على استقرار السوق النفطية العالمية ومعالجة للفائض النفطي فيه، والعمل على اعادة التوازن بين العرض والطلب".

واضاف الغضبان ان "وزراء الدول المصدرة للنفط في منظمة (اوبك) والمتحالفين معها يأملون التوصل اليوم الجمعة الى اتفاق جديد يحقق استقراراً افضل للسوق النفطية العالمية، ويقلل من حالة القلق للمنتجين والمستهلكين على حد سواء بسبب الظروف والتحديات التي تواجه السوق النفطية ".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان "وزراء الدول المصدرة للنفط والمتحالفين معهم قد عقدوا سلسلة من الاجتماعات المارثونية المطولة على مدى اليومين الماضيين بهدف التوصل الى اتفاق جديد لخفض الانتاج"، موضحا ان "العراق يلعب دورا محورياً للتقريب بين وجهات نظر الأعضاء".

واضاف جهاد ان "اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج قد عقدت اجتماعها امس الخميس وتم مراجعة واستعراض التقارير والبحوث الخاصة بأوضاع السوق النفطية واهم وأبرز التحديات التي تواجه السوق العالمية ونسب التزام الأعضاء باتفاق خفض الانتاج".

وتبع ذلك انعقاد الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الدورة (177 )، فيما يعقد اليوم الجمعة الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" والمتحالفين معها من الدول المنتجة للنفط من خارجها ومنها روسيا.

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