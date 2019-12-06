اليونان تطرد السفير الليبي بعد اتفاق السراج وأردوغان

2019/12/06 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اليونان، اليوم الجمعة، أنها قررت طرد السفير الليبي، تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته حكومة فايز السراج في ليبيا مع تركيا، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.

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