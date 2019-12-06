خلف: القوات الأمنية ملتزمة بوصايا المرجعية لحماية المتظاهرين

2019/12/06 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية ملتزمة بوصايا المرجعية العليا لحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة.

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