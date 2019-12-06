2019/12/06 | 13:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاركت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان في حملة دبلوماسية تقودها إسرائيل في الأمم المتحدة بشأن اللاجئين اليهود من الدول العربية، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن ملكة جمال العراق لعام 2017 شاركت في فعالية أقيمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم الأربعاء.

واستضاف الحدث الذي نظمته البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة مسؤولين وسفراء من أنحاء العالم.

والحدث هو جزء من حملة دبلوماسية للاعتراف باللاجئين اليهود، الذين طردوا من الدول العربية بعد قيام دولة إسرائيل، بهدف رفع مستوى القضية إلى جدول أعمال المجتمع الدولي.

وقالت خلال الفعالية إنها تأثرت جدا عندما اطلعت خلال زيارتها لإسرائيل على قضية اليهود الذين طردتهم البلدان العربية.

وقد واجهت عيدان هجوما شرسا منذ أن نشرت صورا لها مع ملكة جمال إسرائيل عدار غاندلزمان خلال الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال العالم لعام 2017 في لاس فيغاس.

والتقت عيدان غاندلزمان مرة أخرى خلال زيارتها إسرائيل عام 2018، والتقطتا المزيد من الصور، وقد وثقت هي زيارتها في حسابها على إنستغرام، خلال تواجدها في المواقع التاريخية وتناولها المأكولات العراقية في المطاعم الإسرائيلية.

يذكر أن نواب عراقيين البرلمان قد طالبوا من قبل بسحب الجنسية العراقية منها بعد تصريحات لها في الأمم المتحدة في يوليو الماضي انتقدت فيها بلدها الأم لعدم دعمها بعد تلقيها تهديدات بالقتل.

وكانت عيدان قد دعت بلدها الأم العراق في حديث سابق مع "موقع الحرة" إلى تحقيق السلام مع إسرائيل.

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