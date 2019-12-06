الإستخبارات العراقية تقبض على صيد ثمين

2019/12/06 | 13:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على مسؤول الحاسبة الامنية لداعش في محافظة الانبار.

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