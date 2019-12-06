الكناني: الشارع العراقي يرفض اختيارات الكتل السياسية بشأن رئيس الوزراء الجديد

2019/12/06 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن كتلة صادقون، احمد الكناني، ان الشارع العراقي يرفض اراء واختيارات الكتل السياسية بشأن رئيس مجلس الوزراء الجديد.

وقال الكناني في حديث، ان هناك جملة من التحديات التي ستواجه العملية السياسية في المرحلة المقبلة، منها انعدام الثقة بين الجماهير والطبقة السياسية والحكومة.

وأضاف أن هناك تحدياً وهو رفض الشارع لآراء واختيارات الكتل السياسية بشأن البديل عن رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأوضح الكناني ان الكتل السياسية عليها ان تستمع للشارع وتنظر لمطالبه خصوصا فيما يخص شخصية رئيس الوزراء وفق المواصفات والمعايير المطلوبة ومنها الكفاءة والقدرة والنزاهة والخبرة.

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