2019/12/06 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كركوك

نظم عناصر الحشد الشعبي، مظاهرات جابت شوارع كركوك بعجلات و رفعوا العلم العراقي .

وقال رضا جعفر احد المتظاهرين لـ"العهد نيوز"، اليوم الجمعة،

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