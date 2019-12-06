لأول مرة.. أمريكا تكشف عن دعمها للمتظاهرين في إيران

2019/12/06 | 13:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، براين هوك، لأول مرة عن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للمتظاهرين الإيرانيين خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وقال هوك في مقابلة مع قناة "العربية"، إن "واشنطن قدمت أدوات للمتظاهرين وصلوا عبرها لشبكة الإنترنت عندما قطعها النظام".

وأضاف أن "فرض العقوبات هي اللغة التي يفهمها النظام الإيراني"، مشددا على أن "الاحتجاجات الإيرانية هي الأخطر على النظام خلال تاريخه".

وأكد ان "عقوباتنا الاقتصادية موجعة للنظام الإيراني الذي يحكمه رجال فاسدون"، لافتا إلى أن "إيران دوما بحالة عداء مع الآخرين وتريد السيطرة على الشرق الأوسط والعالم".

وطالب الموفد الأمريكي الخاص بإيران بـ"إعادة فرض حظر السفر على قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني و22 مسؤولا إيرانيا آخرين".

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلن براين هوك، خلال مؤتمر صحفي بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، أن بلاده صادرت سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن متجهة إلى اليمن.

وقال: "شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطوراً".

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