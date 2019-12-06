اسم (محمد) من أكثر الأسماء انتشارا بين مواليد هذا العام في أمريكا

2019/12/06 | 13:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أصدر مركز "بيبي سنتر" الأمريكي، تقريره السنوي عن أكثر الأسماء تداولا بين حديثي الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2019.

وقال التقرير أن اسم "محمد" دخل قائمة الأسماء الأكثر انتشارا وتداولا بين المواليد الذكور لسنة 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وضمت قائمة العشرة أسماء الأولى الأكثر تداولا اسم "محمد"، حيث حل الاسم في المرتبة العاشرة.

وجاءت الأسماء العشرة الأكثر استخداما بالترتيب، أما بالنسبة للأسماء العشرة الأكثر تداولا للمواليد عام 2019 في الولايات المتحدة، فهي بالترتيب، ليام، وجاكسون، ونوح، وأيدن، وغرايسون، وكادين، ولوكاس، وإيليا، وأوليفر، ومحمد.

يذكر بأن اسم محمد كان من بين الأسماء الأكثر شيوعا في بريطانيا لعام 2018، حيث حل في المرتبة الثامنة.

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