ضبط 4 كغم من الكرستال المخدر بحوزة مسافر حاول تهريبه من منفذ سفوان الحدودي

2019/12/06 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الهيأة العامة للكمارك العراقية، الجمعة (6 كانون الأول 2019)، تمكن كوادرها العاملة في مركز كمرك سفوان الحدودي بالتعاون مع الجهات الأمنية الساندة من ضبط كمية كبيرة من مادة (الكرستال) المخدرة حاول مسافر تهريبها عبر المركز الكمركي.

وقالت الهيأة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "ضبطت 4 كيلو غرام من مادة الكرستال والتي تعد من أخطر انواع المخدرات واغلاها كانت مخبأة داخل حقائب مسافر عراقي الجنسية بقصد تهريبها عبر منفذ سفوان الحدودي".





وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واحالته الى الجهات المختصة وفقا للقوانين النافذة".

وذكرت الهيأة، أنها "تمارس عملها في تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير و محاربة عمليات التهريب في كافة المنافذ الحدودية والمطارات و تعلن بشكل مستمر عن مخالفات و محاولات تهريب تضبط من كوادرها كوادرها العاملة هناك" .

بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني، الجمعة (6 كانون الأول 2019)، بانفجار عبوة ناسفة على تابعة سيارة لشرطة الطوارئ في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت قبل قليل، على سيارة تابعة لقوات شرطة الطوارئ في كر

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الجمعة (06 كانون الأول 2019)، بوصول قطعات من البيشمركة إلى الحدود بين محافظتي ديالى والسليمانية، على خلفية هجوم داعش على منطقة كولجو.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التعزيزات الت

بغداد اليوم-الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة (06 كانون الأول، 2019) القبض على مسؤول الحاسبة الأمنية لداعش في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان، أنه "بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت م

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