2019/12/06 | 13:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المرجعية الدينية في العراق أن الحراك الشعبي وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لاجراء اصلاحات حقيقية لكنها حذرت من عدم الانجرار لاعمال العنف ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. المرجعية الدينية تحذر من الانجرار لاعمال العنف والتخريب ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. المرجعية الدينية تحذر من الانجرار لاعمال العنف والتخريب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).