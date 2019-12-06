2019/12/06 | 14:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للعرسان الجدد، ميزانية جديدة في ٢٠٢٠ ❤https://t.co/F1xDa2IqZe pic.twitter.com/6m5tCGtNer — Zeina Soufan زينة صوفان (@zeina_soufan) December 6, 2019

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