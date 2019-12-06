ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر حاول تهريبها عبر مركز كمرك سفوان الحدودي

2019/12/06 | 14:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن تمكن كوادرها العاملة في مركز كمرك سفوان الحدودي بالتعاون مع الجهات الأمنية الساندة من ضبط كمية كبيرة

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