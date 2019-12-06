قائد شرطة النجف : سنعمل على اعادة فتح ساحة مجسرات ثورة العشرين

2019/12/06 | 14:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – النجف

اعلن قائد شرطة النجف اللواء غانم العنكوشي، عن التوجه الى اعادة فتح ساحة مجسرات ثورة العشرين المقطوعة أمنياً منذ أكثر من اسبوع

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