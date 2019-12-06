لبنان: اللاجئون لدينا يشكلون 40% من عدد سكان البلاد

2019/12/06 | 14:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، اليوم الجمعة، إلى أن نسبة اللاجئين والنازحين الموجودين على الأراضي اللبنانية أصبحت حتى الآن تشكل 40% من عدد سكان البلاد.

وقال في كلمته خلال مؤتمر الحوارات المتوسطية في العاصمة الإيطالية اليوم: "لقد أنتجت خطوط التقاطع هذه احتكاكات عديدة في بلدنا ومحيطها، وأنتجت أزمات وحروبا وخلفت دمارا".

وأضاف: "وكان لبنان دائما يتضرر منها ولم يستفد يوما، بل دفع ثمن الصراعات المزمنة لجوء فلسطينيا على أرضه منذ 70 عاما، ودفع ثمن التسويات المؤقتة نزوحا سوريا".

وتابع "حتى أصبحت نسبة النازحين واللاجئين مجموعين حولي 40% من شعبه.



كأن نقول إن أمريكا تستقبل 130 مليون نسمة على أرضها.



وقد وصل عددهم المجموعين إلى حدود 200 في الكيلومتر المربع، كأن نقول إن إيطاليا تستقبل 60 مليون نازح".

وشدد باسيل، قائلا: "قد أضحى لبنان لذلك بطل العالم في نزوح واللجوء".

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