نائب سابق: خطبة المرجعية واضحة ولا تنزلون جماعتكم لضرب المتظاهرين وتقولون غايتنا حماية الاحتجاجات

2019/12/06 | 14:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب النائب السابق جوزيف صليوا الى الاحزاب الي كانت تسمي نفسها جند المرجعية (باللهجة العراقية الصرفة) ترى المرجعية في خطبتها ليوم الجمعة المصادف ٦/١٢/٢٠١٩ كانت واضحة كلش أكثر بهواي من الخطب السابقة و قالت: * لابديل للقوات الأمنية للحفاظ على سلمية التظاهر ( يعني يا منفذين دعوات المرجعية الموقرين ) لا تنزلون جماعتكم لضرب المتظاهرين […]

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