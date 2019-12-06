بالصور.. سيارات مواطنين في كربلاء تتعرض للتخريب من قبل ’’مجهولين’’

2019/12/06 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أفاد مصدر أمني، الجمعة (6 كانون الأول 2019)، بتعرض سيارات مواطنين للتخريب من قبل "مجهولين&qu...





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