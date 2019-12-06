ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر في جمرك سفوان

2019/12/06 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم الجمعة، ضبط مواد المخدرة بحوزة مسافر في جمرك سفوان الحدودي.

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