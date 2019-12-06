2019/12/06 | 14:30 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر الاكاديمي والباحث السياسي د.
ليث الحيدري، في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية، المتظاهرين السلميين في العراق بأخذ الحيطة والحذر من المندسين ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحيدري: على المتظاهرين السلميين أخذ الحذر من المندسين ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ليث الحيدري، في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية، المتظاهرين السلميين في العراق بأخذ الحيطة والحذر من المندسين ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحيدري: على المتظاهرين السلميين أخذ الحذر من المندسين ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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