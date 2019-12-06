الحيدري: على المتظاهرين السلميين أخذ الحذر من المندسين

2019/12/06 | 14:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الاكاديمي والباحث السياسي د.ليث الحيدري، في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية، المتظاهرين السلميين في العراق بأخذ الحيطة والحذر من المندسين ف...

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