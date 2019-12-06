السلطات الإيرانية تقرر وقف السفر للعراق عبر منفذي جذابة والشلامجة

2019/12/06 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت السلطات الإيرانية، وقف إيفاد الزوار للعتبات المقدسة في العراق عبر منفذي جذابة والشلامجة، لأسباب وصفتها بالأمنية.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، عن مدير عام الشؤون السياسية والحدودية، في محافظة خوزستان الإيرانية رضا نجاتي، إشارته الى وقف إيفاد الزوار بشكل فردي او عبر القوافل عن طريق البر والبحر، حفاظا على ارواحهم، والسماح للتجار الإيرانيين بالسفر الى العراق بصورة محدودة، مع أخذ الحيطة والحذر من الناحية الأمنية، على الرغم من توصية السلطات بأن لا يسافر اي مواطن ايراني الى العراق في الوقت الحاضر، مضيفا بأن السياح والزائرين العراقيين يمكنهم الدخول الى إيران، عبر منفذي جذابة والشلامجة من دون تأشيرة دخول.

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