العثور على اكبر قطعة ذهب في تاريخ هذه الدولة

2019/12/06 | 14:43 - المصدر: العهد نيوز

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عثر مواطن إسكتلندي يمارس البحث عن الكنوز، على قطعة ذهب طبيعية في نهر، هي الأكبر في تاريخ بريطانيا.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن

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