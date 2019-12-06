للمرة الأولى.. ميركل تزور (معسكر الموت) النازي في بولندا

2019/12/06 | 14:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى "معسكر الموت" النازي في أوشفيتز ببولندا، اليوم الجمعة، في أول زيارة لها للموقع الذي يعد رمزًا لمحرقة اليهود منذ تولت منصبها قبل 14 عامًا.

وميركل هي ثالث المستشارين الألمان الذين يزورون المعسكر في بولندا.وتأتي الزيارة التاريخية في الوقت الذي تتصدى ألمانيا لمعاداة السامية التي عادت للظهور مع تنامي اليمين المتطرف.

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