الداخلية: وثقنا حالات اعتداء وقتل وحقن مخدرات واغتصاب في ساحات التظاهر

2019/12/06 | 14:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، انها وثقت حالات قتل واعتداء على المتظاهرين والقوات الامنية، وحقن مخدرات واغتصاب في ساحات التظاهر.

وقال الناطق باسم الداخلية، العميد خالد المحنا، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، "وثقنا حالات حقن مخدرات واغتصاب في ساحات التظاهر وتسجيل عشرات الاعتداءات على المتظاهرين والاجهزة الامنية بعضها حوادث قتل".

وأضاف: "تكتمنا عليها حفاظا على سمعة التظاهرات والمتظاهرين"

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