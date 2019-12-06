العفو الدولية: السلطات العراقية فشلت في وضع حد لاعتقالات الناشطين والصحفيين والمتظاهرين

2019/12/06 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت منظمة العفو الدولية، الجمعة (06 كانون الأول 2019)، أن السلطات العراقية فشلت في وضع حد لاعتقال...





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