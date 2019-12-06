آكلة النيازك قد تكشف سر نشوء الحياة على الأرض

2019/12/06 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتبع ميكروبات غريبة عادات أكل فريدة قائمة على التهام النيازك، يمكن أن تساعد في حل ألغاز غامضة حول معاناة أشكال الحياة المبكرة من ظروف قاسية على الأرض.

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