لماذا سيرتدي لاعبو ريال مدريد اللون الأخضر أمام إسبانيول؟

2019/12/06 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيرتدي ريال مدريد الإسباني القميص الأخضر (الزي الثالث)، أثناء مواجهة إسبانيول غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعبه "سانتياغو برنابيو".

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