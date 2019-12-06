نائب يدعو أبناء عشيرته للخروج بتظاهرة حاشدة لدعم المحتجين في المحافظات المنتفضة

2019/12/06 | 14:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص رسالة النائب مزاحم التميمي السلام عليكم ورحمة الله آن لنا أيها الأخوة أن نخرج بمسيرة حاشدة هذا الاسبوع مساندةً للاحتجاج ودعما للمتظاهرين وتأييدا لهم في تنفيذ مطالبهم التي هي مطالبنا جميعا نحو التغيير والاصلاح في بلدنا الحبيب وانسجاما مع ما أكدته المرجعية في خطابها هذا اليوم من ضرورة استمرار الحراك الشعبي وصولا الى تحقيق […]

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