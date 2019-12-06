الترويج للدولة الواحدة: الخطر الداهم على القضية

2019/12/06 | 15:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف العجرمي* أينما تذهب في أوروبا تسمع السياسيين الأوروبيين يتحدثون عن لقاءات مع مجموعات فلسطينية مختلفة ومع قادة في منظمات سياسية غير رسمية، يقول فيها الفلسطينيون لنظرائهم الأوروبيين إنهم لم يعودوا يؤمنون بحل الدولتين، وإنهم يؤيدون حل الدولة الواحدة ويبررون ذلك بالموقف الإسرائيلي وما يقوم به الاحتلال على الأرض من تغيير حقائق، ومحاولة لسد الطريق ...

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