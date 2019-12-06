المعالجة الدستورية لاستقالة رئيس الوزراء العراقي

2019/12/06 | 15:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرجيس كوليزادة* وفقا للفقرة اولا من المادة (81) من الدستور العراقي الدائم، يتم تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا من قبل رئيس جمهورية العراق لتشكيل مجلس الوزراء، وهذا ما حصل عندما قام برهم صالح رئيس الجمهورية بتكليف عادل عبدالمهدي مرشح كتلتي الفتح والسائرون في البرلمان قبل ما يقارب السنتين، وذلك لتشكيل الحكومة المكلفة بادارة الدولة ...

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