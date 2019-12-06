بلاسخارت قالت الحقيقة !

2019/12/06 | 15:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حينما يفشل النظام السياسي في تدارك الاخطاء والانتهاكات ولا يهتم كثيرا بإصلاح الاوضاع يصبح من الطبيعي أن تتداعى سمعته في الداخل والخارج وقد كان متوقعا في العراق أن ينزاح هذا الفشل المتراكم في منظومة حماية الحريات العامة والتجاوز على مبادئ حقوق الانسان على المواقف الدولية مما يجري في العراق حيث تصدرت مشاهد التجاوزات الفظيعة على ...

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