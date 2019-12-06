جون رود: لا نية لمغادرة جنودنا العراق

2019/12/06 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مساعد وزير الدفاع الأميركي جون رود، أن لا نية لمغادرة جنود بلاده العراق.

ووفقا للمسؤول العسكري، فإن الوجود الأميركي هناك يأتي بناء على طلب الحكومة العراقية، وأن لا نية لتغيير هذا الواقع حالياً، واعتبر رود أن القوات الأميركية تساعد القوات العراقية في تطوير قدراتها، إضافة إلى المساعدة في مواجهة داعش، وفق قوله.

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