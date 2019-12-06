المحنا : وثقنا حالات اعتداء وقتل وحقن مخدرات واغتصاب في ساحات التظاهر

2019/12/06 | 15:09 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG -أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، انها وثقت حالات قتل واعتداء على المتظاهرين والقوات الامنية، وحقن مخدرات واغتصاب في ساحات التظاهر.وقال الناطق باسم الداخلية، العميد خالد المحنا، في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، “وثقنا حالات حقن مخدرات واغتصاب في ساحات التظاهر وتسجيل عشرات الاعتداءات على المتظاهرين والاجهزة الامنية بعضها حوادث قتل”.وأضاف: ...

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