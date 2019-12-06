2019/12/06 | 15:09 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية ملتزمة بوصايا المرجعية العليا لحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة.وقال خلف في تصريح صحفي، إن “القوات الأمنية ملتزمة بوصايا المرجعية العليا لحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة”، داعيا “الجميع للتعاون لحفظ أمن البلاد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلف يعلن عن موقف القوات الأمنية من المرجعية) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلف يعلن عن موقف القوات الأمنية من المرجعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).