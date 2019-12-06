ایران توقف إيفاد رعایاها الزوار الى العراق عبر منفذين

2019/12/06 | 15:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلن مدير عام الشؤون السياسية والشرطية والحدودية في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران عن وقف ايفاد الزوار للعتبات المقدسة في العراق عبر حدود جذابة وشلمجة بدءا من الخميس لاعتبارات امنية واضطراب الاوضاع في المدن المقدسة.

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