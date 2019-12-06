موزة على الحائط ثمنها 120 ألف دولار!!!

2019/12/06 | 15:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هل يعقل أن يكون ثمن قطعة موز مضافا إليها لاصق فضي 120 ألف دولار، أي أغلى من ثمن سيارة فخمة؟ الجواب نعم، لكن لماذا؟

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