شرطة الديوانية تعتقل أحد المتهمين بالقتل من سكنة ميسان

2019/12/06 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز- الديوانية

اعلنت قيادة شرطة الديوانية، عن اعتقال الاجهزة الامنية في المحافظة، متهماً بجريمة قتل من سكنة ميسان.

وقالت القيادة في تصريح صحفي تابعته "العهد ينوز"،

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