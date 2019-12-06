2019/12/06 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

تصدر هاشتاغ #سلمية_وطنية_توحدنا، تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد ما شهد اقبال كبير من الناشطين في "تويتر"وعامة الناس.

وقال احد المدونين

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