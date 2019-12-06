2019/12/06 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاغ "#سليمة_وطنية_توحدنا"يتصدر ترند العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العهد نيوز – بغداد
تصدر هاشتاغ #سلمية_وطنية_توحدنا، تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد ما شهد اقبال كبير من الناشطين في "تويتر"وعامة الناس.
وقال احد المدونين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاغ "#سليمة_وطنية_توحدنا"يتصدر ترند العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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