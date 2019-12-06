2019/12/06 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سالم_لعريض بعد فضائح جهاد النكاح و جهاد الدبر و مطالبة الحارزات بتعدد الزوجات في العديد من الوقفات و المسيرات و ما نراه من قصص الخيانات و المعاشرات السرّية للأخوات على الفضائياتو ما يقدم عليه الشيوخ و الأئمة و العاملين في المدارس القرآنية و الروضات من الفواحش و الإغتصابات إذ يدرسوهم القرآن نهارا و يفاحشوهم في المراحيض و في الخلوات أو ليلا كما أثبتته مدرسة الرقاب في تونسو ما تكاثر عمليات رتق ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سالم لعريض - القليل القليل من فضائح الإخوان الجنسية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سالم لعريض - القليل القليل من فضائح الإخوان الجنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).