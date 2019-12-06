أفنان القاسم - أوروبا تحب المملكة 3

2019/12/06 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم ستكون المملكة ما تكونه فرنسا في كل ما تقدر عليه وما يناسب ثقافتها: تعتبر فرنسا منبع الثقافة، ليست فقط بلدًا لديها ثقافة معينة، حيث تأثرت بثقافتي سلتيك وجالو – رومان إلى جانب الفرنجة، كما عُرفت فرنسا في البداية بأنها المنطقة الغربية من ألمانيا والمعروفة باسم راينلاند.اللغة: أوضحت إحصائيات قناة بى بى سى أن الفرنسية هي اللغة الرسمية والأولى لدى 88% من الشعب الفرنسي، يتحدث بها 70 مليون مواطن، وتعتبر ......

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