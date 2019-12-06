أكرم شلغين - حقيبة

2019/12/06 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أكرم_شلغين لأنني انتقلت لتلك الجامعة مؤخراً و لأن مبانيها عديدة وتمتد على مساحات كبيرة لم يكن من السهل الاهتداء الى القاعة المقصودة ضمن المبنى الذي سيحتضن محاضرة الضيف الزائر لذا رحت أبحث وأتنقل بين تلك المباني التي تشبه بعضها وبصفتي جديد تطلب ذلك مني جهدا كبيرا.بطريقة ما اهتديت إلى القاعة..بداخلها جلست في منتصف النسق الأخير من المقاعد ووضعت حقيبتي جانبا.على الفور بعد ذلك دخل الضيف ومعه أعداد كبيرة من ......

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