السعودية تدعو قطر لحضور القمة الخليجية في الرياض

2019/12/06 | 15:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت السعودية، اليوم الجمعة، أنها وجهت دعوة رسمية لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة الخليجية في الرياض.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال مشاركته في مؤتمر "الحوار المتوسطي" في روما، اليوم: "وجهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض".

وأشار الجبير، تعليقا على استمرار الأزمة الخليجية، إلى أن "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها".

وكانت الدوحة، أعلنت يوم 3 كانون الاول، أن أمير قطر تلقى دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة الخليجية الـ40 بالرياض.

وتأتي هذه القمة في الوقت الذي يستمر فيه، منذ 5 تموز 2017، توتر كبير في منطقة الخليج على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ 4 بـ "دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

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