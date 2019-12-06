نائب عن سائرون لوزير الكهرباء:

2019/12/06 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشر وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الجمعة (06 كانون الأول 2019)، محادثات له مع النائب عن سائرون أمجد العقابي بخصوص ابرام العقود في الوزارة.

وتضمنت تغريدة للخطيب على تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، رسائل من محادثة جمعت العقابي مع الخطيب قال فيها: "لا يحق لكم ابرام أي ملحق أو عقد وفقاً للمادة الـ 61 من الدستور".

وذكر النائب العقابي مخاطباً وزير الكهرباء: "اقعد بوزارتك واسكت، صرّف الأعمال اليومية لحين انتهاء الـ 30 يوماً".

فيما علّق الخطيب على المحادثة قائلاً: "مع جُل احترامي الى الاخيار في مجلس النواب الموقر، هذا نموذج بسيط من المخاطبات التي أستلمها من بعض ممثلي الشعب في أعلى مؤسسة في الدولة، نسخة منه إلى شعبنا المظلوم".

بغداد اليوم-متابعة

رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الجمعة (06 كانون الأول، 2019) أن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل ما وصفه بعدوانيتها.

وقال الجبير، خلال كلمته بحوار روما: "ندعم حملة "الضغط

بغداد اليوم- بغداد

أكدت منظمة العفو الدولية، الجمعة (06 كانون الأول 2019)، أن السلطات العراقية فشلت في وضع حد لاعتقالات الناشطين والصحفيين والمتظاهرين.

وقالت المنظمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الناشطين والصحافيين والمتظاهرين في جميع

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف القوى، النائب احمد مظهر الجبوري، الجمعة (06 كانون الأول 2019)، أن موقف القوى السياسية الشيعية حرج للغاية، لأن عليها تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل يرضي الجماهير المعتصمة منذ أكثر من شهرين.

وقال الجبو

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