العراق يحصد الذهب في بطولة اسيا بالقوة البدنية

2019/12/06 | 15:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للقوة البدنية اليوم الجمعة سبع ميداليات متنوعة في بطولة اسيا المفتوحة للعبة والمقامة حاليا في مدينة ألماتا الكازاخستانية.وجاءت ميداليات العراق عن طريق علي شوقي وعلي ياسر.حيث أحرز الأول ثلاث ميداليات بواقع واحدة ذهبية وميداليتين برونزيتين، ضمن فئة الشباب وعلى وزن ٨٣ كغم واحرز الثاني أربع ميداليات ثلاث منها فضية وواحدة من البرونز فئة الناشئين وعلى وزن ٨٣ كغم.وأصبحت حصيلة العراق في البطولة لغاية الآن أربع عشرة ميدالية متنوعة بعد ان حقق العراقيون سبع ميداليات في اليومين الماضيين.يذكر ان بطولة اسيا المفتوحة بالقوة البدنية انطلقت في الثاني من الشهر الجاري وتختتم في الثامن منه، ويشارك فيها 22 فريقا من مختلف أنحاء القارة الصفراء.

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