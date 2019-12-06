السعودية تؤكد دعوة أمير قطر لحضور القمة الخليجية في الرياض

2019/12/06 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السعودية أنها وجهت دعوة رسمية لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة الخليجية في الرياض.

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