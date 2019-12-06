فيديو..العراقيون يلبون نداء المرجعية ويدعون لنبذ العنف

2019/12/06 | 15:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد العاصمة العراقية بغداد لليوم الثاني على التوالي تظاهرات شعبية حاشدة لدعم السلمية ونبذ العنف وطرد المندسين. ...

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